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Turizmciler sezona sıkı hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Turizmciler sezona sıkı hazırlanıyor
Antalya'NIN Kemer ilçesinde turizm sezonu öncesi paydaş kurumların katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kemer Otelciler ve İşletmeciler Birliği (), İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Turizm Danışma Bürosu, ASAT ve Kemer Belediyesi işbirliğiyle turizm sezonu öncesi yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. KETOB Başkanı Şener Gürler, sezonda otellerdeki misafirlerin ve çevre sağlığını tehdit edici unsurların önüne geçmek için çalıştıklarını söyledi. Gürler, "Sezon içerisinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve tedbirlerin alınması için bilgi alışverişinde bulunuldu" dedi.
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Turizmciler sezona sıkı hazırlanıyor
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