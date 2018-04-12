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ayakta

Çalkantılı bir sezon geçiren spor, bu hafta ‘sezon finali’ niteliğindeki maçta Konyaspor ile karşılaşacak. 33 bin kişilik stadın tamamen dolması bekleniyor

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Antalya ayakta
Antalyaspor, bu sezonun belki de en kritik maçında Pazar günü Konyaspor'u ağırlayacak. 34 puanla ligin 12'nci sırasında bulunmasına rağmen henüz düşme potasından tam olarak kopmayan spor, 28 puanla küme düşme hattında yer alan 16'ncı sıradaki Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor bu maçı kazanırsa puanını 37'ye çıkarıp, öngörülen düşme barajını yakalamış olduğu gibi, rakibine de 9 puan fark atıp düşme hattında tutacak ve derin bir nefes alacak. Karşılaşma, ikili averaj için de önem taşıyor. Konya'daki ilk maç 1-1 bitmişti.

TARAFTARDA N ÖZEL HAZIRLIK
Antalyaspor, bu kritik maçta taraftarının büyük desteğini alacak. Hafta boyunca özellikle sosyal medyada örgütlenen taraftarlar çektikleri videolarla birbirlerini ve kenti yönetenleri maça çağırdı. 33 bin kişilik Antalya Stadı'nın tamamının dolması bekleniyor. Protokol tribününde de büyük yoğunluk olacak. Antalya'yı yönetenlerin yanı sıra eski yöneticiler, kulüp başkanları, belediye başkanları maça davet edildi. Maça özel hazırlık yapan ve koreografi hazırlayan taraftarlar yarın yayımlanacak gazete ilanları ile tüm Antalya'yı da maça davet edecek.

VOLEYBOLUN ŞAMPİYONLARI
ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde düzenlenen Küçük Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi. Küçük kızlarda Ziya Gökalp YBO birinci, Mimar Sinan Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu ise üçüncü oldu. Ödül Törenine AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci katıldı.
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