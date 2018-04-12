Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Bahar’a son dakika şoku

Bahar’a son dakika şoku

ATSO’da bugün yönetim ve disiplin kurulu ile delege seçimi var. Adaylarından Ali Bahar kendi sektörünü temsil edemeyecek

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Bahar’a son dakika şoku
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda 111 kişilik yeni meclis, yönetim ve disiplin kurulu ile delegelerini seçmek için bugün toplanıyor. Seçimlerde son başkan Davut Çetin ile Ali Bahar yarışacak. Ancak bir son dakika gelişmesi gündemi salladı. Ali Bahar'ın mecliste kendi sektörü olan 'hayvancılık ve hayvansal ürünler' yerine 'metal, makine ve teknik imalatı' sektörünü temsil edeceği öğrenildi. Grubundan çıkan Bahar Tavukçuluk Organize Şubesi şirketinde yetkilinin kardeşi Berkay Bahar olduğu öğrenildi. Ali Bahar, Ekim 2017'de Akmetal Asansör'e şirket müdürü olarak atanmıştı. Bu durum hayvancılık sektöründe meslek komitesi seçimlerinde yoğun rekabet nedeniyle kaybetme ihtimaline karşın, Ali Bahar'ın B planı olarak görülmüştü. Bahar'ın B planı tuttu. Ancak A planında yapılan yanlışlık Bahar'ı kendi sektöründe meclis dışı bıraktı. Bahar, mecliste kendi sektörünü temsil etmek yerine metal, makine ve teknik imalatı sektörünü temsil edecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahar’a son dakika şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN