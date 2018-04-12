Bahar’a son dakika şoku

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası'nda 111 kişilik yeni meclis, yönetim ve disiplin kurulu ile TOBB
delegelerini seçmek için bugün toplanıyor. Seçimlerde son başkan Davut Çetin ile Ali Bahar yarışacak. Ancak bir son dakika gelişmesi gündemi salladı. Ali Bahar'ın mecliste kendi sektörü olan 'hayvancılık ve hayvansal ürünler' yerine 'metal, makine ve teknik imalatı' sektörünü temsil edeceği öğrenildi. Grubundan çıkan Bahar Tavukçuluk Organize Şubesi şirketinde yetkilinin kardeşi Berkay Bahar olduğu öğrenildi. Ali Bahar, Ekim 2017'de Akmetal Asansör'e şirket müdürü olarak atanmıştı. Bu durum hayvancılık sektöründe meslek komitesi seçimlerinde yoğun rekabet nedeniyle kaybetme ihtimaline karşın, Ali Bahar'ın B planı olarak görülmüştü. Bahar'ın B planı tuttu. Ancak A planında yapılan yanlışlık Bahar'ı kendi sektöründe meclis dışı bıraktı. Bahar, mecliste kendi sektörünü temsil etmek yerine metal, makine ve teknik imalatı sektörünü temsil edecek.