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dolandırıcıları

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
FETÖ dolandırıcıları
Antalya'NIN Alanya ilçesinde oturan Suzan Berber'i (70) dolandırmak isteyen şüpheliler yakalandı. Yaşlı kadını 'Banka hesapların 'cülerin eline geçmiş' diyerek kandıran dolandırıcılar, 16 bin euro para istedi. Parayı teslim eden kadın dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Şüpheliler bir süre sonra 50 bin lira daha isteyince polis harekete geçti. Dolandırıcılar yaşlı kadından 'Önce vatan' parolasını söyleyen kişiye 50 bin lirayı vermesini istedi. Yaşlı kadının evinin çevresinde pusu kuran polis, Ahmet D.'yi suçüstü yakaladı. Olaya karışan Adnan N. (39) ve Mustafa T. (40) ise arabayla kaçarken Aksu ilçesinde yakalandı. Şüphelilerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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FETÖ dolandırıcıları
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