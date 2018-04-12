Gençlerin başarısı

Antalya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği'ne Serikli bisikletçiler damga vurdu. Döşemealtı ilçesinde yapılan müsabakalarda minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde toplam 98 sporcu pedal çevirdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalarda Serik Belediyespor Bisiklet Takımı bünyesinde yarışan Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu öğrencileri Yıldızlar Kategorisinde yapılan yarışlarda erkekler ve bayanlar olarak takım halinde şampiyon oldu. Serikli bisikletçiler ferdi sıralamada bayanlar yıldızlar kategorisinde 2, 3, 4 ve 5'inci olurken, erkeklerde elde ettiği 3'üncülükle büyük bir başarıya imza attı. Bisiklet takımı mayıs ayında Kastamonu'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.