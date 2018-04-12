Kemer’in play-off günü

Antalya
'DA geçen yıl kurulan Yeni Kemer Belediyespor, bu yıl Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele ettiği grubu birinci tamamladı. 10 maçta rakip ağlara 91 gol atıp, kalesinde 6 gol gören Kemerli kadın futbolcular, 2'nci Lig'e yükselme hedefiyle bugün başlayacak olan play- off hazırlıklarını tamamladı. Takımın teknik sorumlusu Ayhan Süel, "Grup maçlarından sonra 2'nci Lig'e çıkan takımlardan biri olmak istiyoruz" dedi. Geçen yılın ligde tutunup kendilerini görmek açısından deneyim olduğunu vurgulayan Ayhan Süel, "Artık şampiyonluk zamanı geldi" diye konuştu.