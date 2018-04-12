Keşke dememek için

Antalya
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube
Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının gelmesi ile birlikte hırsızlık suçlarına karşı önlem almak, toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla 'Keşke Demeden' projesi başlattı. EN FAZLA HIRSIZLIK
Uncalı Sosyal Tesisi
'nde projenin tanıtımını yapan Toplum Destekli Şube Müdürü Volkan Güneş
, Antalya
'nın daha güvenli bir şehir olması için vatandaşlarla birlikte çalıştıklarını söyledi. Volkan Güneş kentte en fazla ortaya çıkan suçun hırsızlık olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bu proje ile vatandaşlara 'Keşke, vah, tüh dememek' için almaları gereken tedbirleri anlatacaklarını da belirten Güneş, "Hırsızlık bir fırsat suçudur. Bu fırsatı onlara vermememiz lazım. Vatandaşı da bu mücadeleye dahil etmek için bu projeye başvurduk. Vatandaşa küçük ama etkili tedbirlerin nasıl alınacağını anlatacağız" diye konuştu.