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Manken oltasına takıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Manken oltasına takıldı
Antalya'DA iki haftada 5 camiyi soyan hırsız, polisin bir kadın mankenle yaptığı işbirliği ile yakalandı. Memurevleri ve Fener mahallelerindeki camilerden 5 ayrı hırsızlık olayının gerçekleşmesinin ardından polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelinin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki Abdurrahman O. olduğunu belirledi. Polis, bir mankenle yaptığı anlaşma ile ikametgah adresi olmayan ancak sosyal medyayı aktif kullanan şüpheliye, Facebook'tan arkadaşlık isteği göndertti. Mankene buluşma adresi veren şüpheli, bir restoranda yakalandı. Üzerinden 3 farklı sahte kimlik çıkan Abdurahman O. tutuklandı.
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Manken oltasına takıldı
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