Tarih müzelere sığmıyor

Avrupa'nın en önemli heykel müzelerinden birisi olan Antalya
Müzesi kabına sığmıyor. Yaklaşık 11 bin eserin sergilendiği müzenin depolarında 60 bine yakın eser sergilenmeyi bekliyor. Alan geliştirme ve alternatif yerleri değerlendirmek için Antalya
Müzesi'nin 12 milyon lira ödenek ayrılan ve 'alan geliştirme alternatiflerini değerlendirme' amacıyla ertelenen yenileme projesinin hayata geçirilmesi isteniyor. Herkes yeni müze projesini beklerken Arkeolog Prof. Dr. Nevzat Çevik üç farklı öneri gündeme getirdi. Müzedeki eserlerin yüzde 90'ının sergilenemediğini belirten Prof. Çevik, depolardaki 60 bin eserle birçok yeni müze açarak şehir ekonomisine katkı sağlanabileceğini belirtti. UYDU VE DEPO MÜZE AÇILSIN
Çevik'in önerileri arasında 'depo müze' ve 'uydu müze' var. Çevik, depolarda ziyaretçi geçiş yolları ve vitrinlendirme gibi yeni bir düzenleme yapılarak depoların ziyaretçilere açılabileceğini kaydetti. Çevik, "Böylece on binlerce eser ziyaretçiye açılmış olur. Bu da müzenin ziyaretçi kapasitesini ve prestijini artırır" dedi. Çevik'in bir başka önerisi ise 'uydu müze.' Çevik'e göre, depoda sergilenmeyen eserler başka bir semtte Antalya Müzesi
adında uydu müzelerde sergilenebilir. KURUMLARA İZİN VERİLSİN
Bugünkü şartlarda 60 bin eserin tamamının sergilenemeyeceğini belirten Çevik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın standartlarına göre kurumların kuracağı müzelere etütlük eserlerin verilebileceğini söyledi. Gereken ortamı oluşturabilecek kurumlara depoda bekletilen eserlerin verilmesini savunan Çevik "Bu sayede eserler turizme katkı sağlar" diye konuştu.