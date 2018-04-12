Türkü sevdalısı öğretmen

Anadolu'da kaybolmaya yüz tutmuş türküleri köy köy gezerek derleyen 30 yaşındaki Antalya
lı müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, çocuklara halk müziğini sevdirmek için 'müzisyen palyaço' oldu. Kaş ilçesindeki Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi'nde görev yapan Dayıoğlu, mesleğinden arta kalan zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş birçok eseri kayıt altına almaya başladı. BİN TÜRKÜ KAYIT ALTINDA
20 il ve 3 bin köyü ziyaret eden Dayıoğlu, bin türküyü kayıt altına aldı. Elmalı ilçesinde köy çocuklarından oluşan koro kuran Dayıoğlu'nun en büyük hayali, Anadolu'nun yerel müziklerini özellikle çocuklara ve gençlere sevdirmek. Dayıoğlu, bu hayalle çıktığı müzik yolcuğunda 'müzisyen palyaço' projesini geliştirdi. Palyaço kıyafeti giyerek anaokulu ve ilkokulları ziyaret eden Dayıoğlu, öğrencileri Türk Halk Müziği ile tanıştırıyor. Dayıoğlu, hedefinin bütün okullara giderek çocukları bağlama ile tanıştırmak olduğunu söyledi.