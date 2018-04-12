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Yerel tv sahibine şantaj tutuklaması

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Yerel tv sahibine şantaj tutuklaması
Antalya'NIN Akseki ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde, 'şantaj' suçundan arandığı belirlenen yerel televizyon sahibi S.S. tutuklandı. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü yaparken dün saat 11.00 sıralarında bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 'şantaj' suçundan 10 ay hapis cezası nedeniyle aranan S.S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.S. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. S.S.'nin Alanya'da karasal yayın yapan bir televizyon kanalının kurucusu ve sahibi olduğu belirtildi.
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Yerel tv sahibine şantaj tutuklaması
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