Zengin turist gelmeli

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Antalya
Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) konuğu oldu. Türel, Antalya'ya gelir düzeyi yüksek turisti getirmenin öncelikli amaçlarından biri olduğunu belirtti. Türel, "Kimse paraşüt ile zengin turisti atmıyor. Zengin turist gelecekse yatırımla gelecek. Bu nedenle yat limanı, kruvaziyer liman, sahil projesini yapıyoruz" dedi. Bu projeleri yapmaya çalışırken bir taraftan da muhalefet ile uğraştıklarına dikkat çeken Türel, "Paris'te Eyfel Kulesi dikilirken de, 'bu demir yığınını burada istemiyoruz' diyenler olmuş. Ama bugün en büyük cazibe merkezlerinden biri" dişe konuştu. SAMİMİYET YOK
Liman projesine yönelik şehir merkezine yapma, sahili ayırma eleştirileri geldiğini hatırlatan Türel, "Sanki çok gereksiz şeyleri mi tartışıyoruz diye düşünüyorum. Biz de bu söylemlere alıştık. Keşke alışmasaydık. Çünkü insan samimiyet göremediğimi için bazen dinlemeyebiliyor" ifadelerini kullandı. Zengin turist için tarifeli seferlerin de artması gerektiğini vurgulayan Türel konuşmasına şöyle devam etti: "1980 Olimpiyatları öncesinde Barcelona'ya dış hatlarda hafta bir uçuş varmış. Olimpiyat sonrası günde bir uçuşa çıkmış. Bugün gelinen nokta belli. Arz talep tersine çalıştığı tek şey ulaşım. Arz ederseniz talep de olur. THY
'de bundan dolayı tarifeli koymuyor. Bir koy, bir dene, bir bak. Arz olursa Antalya'ya talep olur." 15 YILDIR KİMSE GÖRMEDİ BİLE
BÜYÜK Liman'ın mendireğinin arkasındaki bölüme yapılacak limanın, 'sahil halka kapatılıyor' diye eleştirildiğinin altını çizen Türel, "Halkın kullanmadığı bir yere yat limanı yapıyoruz. O yeri 15 yıldır kimse görmedi. Çünkü kamunun orada misafirhaneleri var" dedi. Başkan Menderes Türel, merak edip bu plajlara gittiğini ve sadece güneşlenen yabancı bir turist ile karşılaştığını anlattı. FİLM EKİPLERİ GELMEYE HAZIR
Menderes Türel, Boğaçayı projesi kapsamında yapılması planlanan sinema stüdyoları hakkında da bilgi verdi. Türel, "Projede 5 dönüm sinema vadisi ve 5 dönüm vahşi hayvanların olduğu safari parkı olacak. Dünya sinema endüstrisinin Antalya'ya gelmesi, en zayıf noktamız olan lobi faaliyetlerinin artması demek. Yatırımcısını bulsam hemen başlarım. Los Angeles'a defalarca gittim. Call of Duty filminin yapımcısı Activision şirketi ile görüştüm. Bize filmi Endonezya'da çekeceklerini söylediler. Biz projemizi ve teşvikleri anlatınca, 'siz bunu yapın bizi kovsanız Endonezya'ya gitmeyiz' dedi. Bizden bir de gençlerin eğitim alacağı akademinin projeye eklenmesini talep ettiler. Game of Thrones'un yapımcısı ile görüştüm. Diziyi başlarına bomba yağarken Ürdün'de çektiklerini anlattı ve proje yapılsa diziyi seve seve Antalya'da çekebileceklerini ifade etti" dedi.