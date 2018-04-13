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Ağlasun’a okul müjdesi geldi

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Ağlasun’a okul müjdesi geldi
AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Ağlasun ilçesine yeni Anadolu İmam Hatip Lisesi açılması için bakanlık onayı çıktığını açıkladı. Burdur'da eğitimöğretimde aksaklıkların yaşanmaması için çalışmaların devam ettiğini belirten Milletvekili Özçelik "2018-2019 eğitimöğretim yılından itibaren Ağlasun ilçemizde Anadolu İmam Hatip Lisesi açılması onaylandı. Lise, İmam Hatip Ortaokulu'nun kullanılmayan dersliklerinde eğitime başlayacak. Anadolu İmam Hatip Lisesi onayı için Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a ve Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'a hemşerilerim adına teşekkür ederim" dedi.
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Ağlasun’a okul müjdesi geldi
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