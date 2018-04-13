Asansör kazasından kötü haber

Muğla
'nın Fethiye ilçesinde, halatı kopan asansörün 3. kattan zemine düşmesi sonucu yaralana rak hastaneye kaldırılan
iki kişiden biri yaşamını yitirdi. Olay, önceki gün Fethiye'nin Babataşı Mahallesi 770 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelmiş, bağlı olduğu halatın kopması nedeniyle 3. kattan zemine düşen asansörde bulunan Mükerrem Balta (83) ile 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Hacer Ersoy (39) yaralanmıştı. TEDAVİ SONUÇ VERMEDİ
Yaralılardan Mükerrem Balta'nın tedavi için sevk edildiği Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği bildirildi. Hacer Ersoy'un ise, tedavisinin devam ettiği, beli ile bacağında kırık olduğu, bebeğinin ve kendisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.