Başkan Şahin’in yeni yönetimi belirlendi

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası seçim
lerinde Mustafa Tuna'ya karşı 24 komitenin 19'unu kazanan Başkan Mehmet Şahin'in yönetim kurulu listesi kesinleşti. Bir önceki seçim döneminde sanayi, gıda gibi sektörlerden destek alamadığını anımsatan Şahin, "Komite bazında 3 buçuk kat fark atmış olmamızdan ziyade, meslek gruplarının oyunu kazanmış olmaktan memnunuz" dedi. Yönetim kurulunda Ali Kamburoğlu,Ali Orkan,Erhan Direkci,Fatma Taşpınar,Hamza Sönmez, Hasan Parmaksızoğlu, Hilmi Bilal Sözen, Kemal Zamanoğlu, Mustafa Küçüker, Raşit Sadullahoğlu yer aldı.