‘Çaylaklar’ gurur verdi

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
ABD'de düzenlenen robot yarışmasından iki ödül kazanan Antalya
Bahçeşehir Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti. First Robotics Competition yarışmasında düz duvara tırmanabilen ve lojistikten tarıma bütün sektörlerde insansız eşya taşımada kullanılabilen 'Raven' adlı robotla iki ödül kazanan Bahçeşehir Lisesi öğrencilerini ağırlayan Karaloğlu, ülkemize ve Antalya'mıza bu gururu yaşattıkları için öğrencileri tebrik etti. 6 haftalık süreçte tüm mekanik, elektronik ve yazılımlarını kendileri hazırladıkları 54 kilo ağırlık, 135 santimetre yükseklikteki robot ile 7 bin takımın katıldığı FRC'de mücadele ettiklerini belirten öğrenciler 'HighestRookieSeed' (En Yüksek Skor Ödülü) ve 'Rokkie- All Star' (En İyi Çaylak Takımı) ödüllerini kazandıklarını söylediler. Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nde kurulan ilk FRC takımı olduklarını belirten öğrenciler yarışmada İstiklal Marşı'nı dinletmenin de gururunu yaşadıklarını söylediler.