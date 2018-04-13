Ermenek’te isyan

Antalya
'nın Ermenek Mahallesi
'ndeki mülkiyet sorununu gidermek için CHP'li Muratpaşa Belediyesi
'nce düzenlenen ihalede yine olaylar çıktı, hak sahipleri ile ihaleye dışarıdan katılanlar arasında arbede yaşandı. Üzerinde gecekondu, bahçe, sera ve ticari alan bulunan 32 parselin ihalesinde yıllardır oturdukları evlerin başkalarına satıldığı gören mahallelinin isyan etmesi üzerine olaylara güvenlik görevlileri müdahale etti Değirmenönü Kültür Merkezinde 3 gündür devam eden 139 parselin ihalesi önceki gün itibariyle tamamlanırken, dün de üzerinde gecekondu, bahçe, sera ve az sayıda ticari alan bulunan 32 parselin ihalesine geçildi. Sabah 09.30'da başlayan ihale öncesinde çevik kuvvet pilisi güvenlik önlemi aldı. Ermenek Mahallesi sakinleri, arazi için ihaleye dışarıdan giren vatandaşlar olduğunu iddia ederek zabıta ekiplerine ve polise tepki gösterdi. Bazı mahalleli ise kendi arazisine dışarıdan başka şahıslar ile komşularının girdiğini ileri sürerek hem komşularıyla hem de belediye yetkilileriyle tartıştı. İhalenin başlamasıyla birlikte gerginlik daha da arttı. 40 yıldır oturdukları evlerinin arazisini kaybedeceğini anlayan Ayşe Karaçöl
, karşı tarafın da verdiği teklifin neredeyse 10 katını vererek evinin başkasına gitmesini önlemek istedi. Daha sonra ücreti ödeyemeyeceğini anlayan kadın, sinir krizleri geçirerek baygınlık geçirdi. Suyla ayıltılmaya çalışılan gözüyaşlı kadın, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayşe Karaçöl'ün girdiği ihalenin iptal edildiği açıklandı. İKİ KADIN KAPIŞTI
Bir diğer ihalede ise yine ev ve arazinin bulunduğu bir parsele 2 komşu kadının girmesi ise gerginliğe neden oldu. İlk başta dışarıda birbirlerine laf atan iki kadının söylemleri hakarete varınca, ortam gerginleşti. İki kadının tartışması ihale salonunda da devam etti. Bunun üzerine ihale komisyon başkanı tamamlanan 14 ihalenin haricindeki tüm ihaleleri iptal ettiğini duyurdu. Bu sırada salonu terk etmeyen bir kadın ile güvenlik personelleri arasında arbede yaşandı. Sinir krizi geçiren kadın güçlükle sakinleştirildi. MUHTARI ALMADILAR
Ermenek Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, daha önceki ihalelerde salona alınmasına karşın bu ihalede içeri alınmadığını öne sürdü. Elmalı, "Ermenek mahalle muhtarını dahi komisyon ve zabıta içeriye almıyor. İçeriye giren vatandaşlar nasıl girdi. Bu işte şüphe var. Evlerimizi almak isteyen bu vatandaşlar helikopterle mi girdi binaya? Benim muhtar olarak dahi içeri girmeme zabıtalar engel oluyor" diyerek tepki gösterdi. PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR
İhaleye katılan bir mahallelinin şu sözleri ise dikkat çekti: "İnsanların anasından babasından miras kalan evleri gitti. Ermenek'te ihalelerin az bir kısmını orada oturanlar aldı. Gerisini rantçılar aldı. Ermenek'i ranta teslim ettiler. 10 kişiden bir kişi alıyor, vatandaş aldı diyorlar. Milletin evini peşkeş çekiyorlar. Nasıl bir sosyal adalet var, nasıl halkçı bir belediye bu."