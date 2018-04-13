İddianame ortada yok

Antalya
'NIN Kaş ilçesinde geçtiğimiz yıl 15 Ekim'de Fulya Özdemir'in Atilla Makta tarafından öldürülmesi ile ilgili iddianame henüz hazırlanmadı. 15 Ekim'de kaybolduktan sonra 26 Ekim'de Çukurbağ Köyü ormanlık alanda cesedi bulunan Fulya Özdemir'in (29) katil zanlısı Atilla Makta (33) Kırklareli Lüleburgaz'da yakalanarak cezaevine gönderilmişti. HER GÜN ACI ÇEKİYORUZ
Korkunç cinayetin ardından 1.5 yıl geçmesine rağmen iddianamenin hazırlanmamasına bir anlam veremediklerini de belirten anne Nazan ile baba Eyvaz Özdemir, "Her gün acı çekiyoruz. Bir an önce katil hak ettiği cezayı alsın" dedi.