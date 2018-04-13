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Ömer Halisdemir Üniversitesinde “Yaz Okulu” açıldı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosu’nun almış olduğu kararla 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle “Yaz Okulu” açılması kararlaştırıldı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 15:04
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde “Yaz Okulu” açıldı

Öğrencilerin yoğun talebine kayıtsız kalamayan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, sosyal medyada bir anket başlattı. Anket sonuçlarında, katılımcıların büyük çoğunluğunun Yaz Okulu'nun açılması yönünde oy kullandığının belirlenmesi üzerine konu, Üniversite Senato gündemine alındı ve oy birliği ile Yaz Okulu açılması kararı verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, "Yaz Okulu'nun Öğrencilerimiz ve miz için hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde açılacak olan Yaz Okulu ile ilgili duyuruların bir başlık altında toplanarak, süreç hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması bakımından; yaz okulunda açılması istenilen derslerin belirlenmesinde ön talep süreci, kesin kayıt süreci, akademik takvim, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esasları ile ilgili bilgiler ilerleyen tarihlerde www.ohu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde “Yaz Okulu” açıldı
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