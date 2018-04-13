Son dersini verdi

Antalya
'nın Kaş ilçesinde beyin kanaması geçirdikten sonra yaşamını yitiren öğretmenin vasiyeti son dersi oldu. Öğretmenin ölmeden önce organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Kaş'ta sınıf öğretmeni Yusuf Akça, 8 Nisan Pazar gecesi evinde fenalaştı. Şiddetli ağrı şikayetiyle Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Akça'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Antalya
'daki özel bir hastaneye sevk edilen
Akça, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Salı günü durumu kötüleşen Yusuf öğretmenin beyin ölümü gerçekleşti. ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Yusuf Akça'nın daha önce bağışladığı ve vasiyeti olduğu belirtilen organları eşi Suna Akça'nın onayıyla alındı. Akça'nın karaciğeri Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'nde, bir böbreği Isparta
'da, diğer böbreği ise Antalya'da özel bir hastanede, kalbi Ankara Başkent Üniversitesi'nde, akciğerleri de İstanbul Koşu Yolu Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Yusuf öğretmenin kornealarının da uygun hastalara nakledileceği kaydedildi. SORUŞTURMA GEÇİRMİŞTİ
Öğretmen Akça, geçen yıl aralık ayında bir veliyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Yusuf Akça, Kaş'a bağlı YİBO İlkokulu'nda görev yaptığı 2017 yılında bir veli tarafından öğrenciyi dövdüğü iddiasıyla iki kez şikayet edilmiş, yapılan soruşturmada suçsuz bulunmuştu. İyiliksever, doğa ve hayvan dostu olarak tanınan 21 yıllık eğitimci Yusuf Akça'nın cenazesi, dün İstanbul'da toprağa verildi. Yusuf öğretmenin okulunda ise yas vardı. Meslektaşları ve öğrencileri Yusuf Akça'nın masasına çiçek bırakarak kendisini unutmayacaklarını söyledi.