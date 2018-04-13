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Suriyeli öğrencilere giyim yardımı yapıldı

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Suriyeli öğrencilere giyim yardımı yapıldı
Antalya'NIN Korkuteli ilçesinde Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) Projesi kapsamında 84 öğrenciye giyim yardımı yapıldı. PICTES projesinin yürütüldüğü kentlerdeki Geçici (GEM) ve resmi okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli çocuklar için hazırlanan giyim paketi, spor çanta içinde gönderildi. Kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı hazırlatılan ve 6-17 yaş aralığını kapsayan paketleri alan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.
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Suriyeli öğrencilere giyim yardımı yapıldı
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