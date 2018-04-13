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Turizmin lezzet avcıları

Dünya liderlerinin yanı sıra milyonlarca e yemek yapan Antalya’daki mutfak şefleri, yeni tatlar arıyor

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Turizmin lezzet avcıları
Rusya Devlet Başkanı 'den, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, eski ABD Başkanı Barack Obama'dan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'a kadar birçok dünya liderine öncesinde yemek yapan Antalyalı mutfak şefleri, hazırladıkları lezzetlerle leri hayran bırakıyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da lüks otellerin mutfak şefleri, dünya mutfağını harmanlayarak yaptıkları lezzetlerle ziyaretçilerin memnun ayrılmasını sağlıyor.

DAMAK TATLARI
Milliyetleri ve zevkleri birbirlerinden farklı olmasına rağmen özenle hazırladıkları yemeklerle turistlerin memnun ayrılmasını sağlayan şefler, Türk mutfağıyla dünya yemeklerini birleştirmek için lezzet avcılığı yapıyor. Belli bir hiyerarşinin bulunduğu mutfaklarda hazırlanan yemekler, 6 farklı şefin ayrı ayrı tadım ve görselinden geçirilerek sunuluyor. Susesi Luxury Resort mutfak şefi Orhan Eryılmaz her ülkenin damak zevkinin farklı olduğunu, Rusların deniz mahsullerini, Almanların sosis ve patates yemeklerini tercih ettiğine dikkati çekti.

İŞİMİZ YARATICILIK
Maxx Royal Belek Golf Resort şefi Sami Kahrıman, 38 yıldır aşçılık mesleğini yaptığını ifade ederek, "İşimiz yaratıcılık. Dünya lezzetlerini keşfederek, ortak tadı bulmaya çalışıyoruz" dedi.
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Turizmin lezzet avcıları
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