Turizmin lezzet avcıları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'den, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, eski ABD Başkanı Barack Obama'dan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'a kadar birçok dünya liderine öncesinde yemek yapan Antalya
lı mutfak şefleri, hazırladıkları lezzetlerle turist
leri hayran bırakıyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da lüks otellerin mutfak şefleri, dünya mutfağını harmanlayarak yaptıkları lezzetlerle ziyaretçilerin memnun ayrılmasını sağlıyor. DAMAK TATLARI
Milliyetleri ve zevkleri birbirlerinden farklı olmasına rağmen özenle hazırladıkları yemeklerle turistlerin memnun ayrılmasını sağlayan şefler, Türk mutfağıyla dünya yemeklerini birleştirmek için lezzet avcılığı yapıyor. Belli bir hiyerarşinin bulunduğu mutfaklarda hazırlanan yemekler, 6 farklı şefin ayrı ayrı tadım ve görselinden geçirilerek sunuluyor. Susesi Luxury Resort mutfak şefi Orhan Eryılmaz her ülkenin damak zevkinin farklı olduğunu, Rusların deniz mahsullerini, Almanların sosis ve patates yemeklerini tercih ettiğine dikkati çekti. İŞİMİZ YARATICILIK
Maxx Royal Belek Golf Resort şefi Sami Kahrıman, 38 yıldır aşçılık mesleğini yaptığını ifade ederek, "İşimiz yaratıcılık. Dünya lezzetlerini keşfederek, ortak tadı bulmaya çalışıyoruz" dedi.