‘Balbeyliler başımızın tacı’

Antalya
Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı devam meclisi gerçekleştirildi. Gündemin 18'inci maddesi olan Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan SİT alanı ve çevresini kapsayan kentsel dönüşüm
projesi tartışıldı. Balbey Mahallesi sakinlerinin izleyici olarak katıldığı meclis toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkan Türel eleştirilere yanıt verdi. CHP GRUBUNUN İDDİASI
Gündemin 18'inci maddesi olarak bölge ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu tartışıldı. Oylama esnasında CHP'li Meclis Üyesi Recep Tokgöz, projenin Balbey Mahallesi sakinlerine gösterilmediği ve vatandaşların dinlenilmediğini iddia etti. Tokgöz, Türel'in daha önce yaptığı Sobacılar Çarşısı ve Festival Çarşısı'nın olumsuz referans olduğunu, aynı şekilde Balbey'i de yapamayacağını iddia etti. ÜZÜLEN SİZ OLACAKSINIZ
Bunun üzerine Türel "Bu zamana kadar itiraz ettiğiniz her şeyi yaptık. Aynı şekilde Balbey'i de nasıl yapacağımızı göreceksiniz" dedi. Türel, Tokgöz'ün ithamlarına "Balbey sevinecek, siz üzüleceksiniz" diye cevap verdi. Ayrıca Türel, hazırlanan planın vatandaşlara gösterilmemesi söylemleri için de, "Biz vatandaşın karşısına eli boş çıkmayız. Plan kurul onayından geçtikten sonra vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız" diye konuştu. VATANDAŞLAR DERT ANLATTI
CHP Grup Sözcüsü Cansel Tuncel'in meclise izleyici olarak katılan Balbey sakinlerinin dinlenmesi talebini kabul eden Türel "Siz ilk kez dinleyeceksiniz. Biz defalarca dinledik" diyerek esprili yanıt verdi. Mahalle sakinlerinin "Balbey halkına fırsat verilmesi gereken bir planlama yapılmasını istiyoruz. Santral Mahallesi'nde uygulanan plan bu bölgeye uymaz. Çünkü vatandaşların kendi tapusu" önerisine Türel, "Biz de sizin gibi düşünüyoruz. Birlikte çalışıp birlikte başaracağız" dedi. Antalya
'da 3 önemli kentsel dönüşümün uygulandığını vurgulayan Türel, uygulanan bölgelerde hiçbir vatandaşı mağdur etmediklerini söyledi. Balbey için her şeyi vatandaşla paylaşacaklarını söyleyen Türel "Vatandaşların dediği bizim için baş tacıdır. Onların mutabakatına göre hareket edeceğiz" dedi.