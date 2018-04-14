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Köse’yi ağırladı

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Envar Koleji Köse’yi ağırladı
AK Parti Antalya Milletvekili ve velisi , okulda uygulanmakta olan 'Nesilden Nesile Küçük Adımlar' projesi kapsamında 2. sınıf öğrencilerine sunum gerçekleştirdi. Köse, öğrencilere 'yı, TBMM'nin açılışını bugünkü TBMM'yi ve işleyişini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan edilişini anlatarak öğrencilerin sorularını cevapladı. Envar Koleji'nde 2015-2016 eğitim öğretim yılından bu yana devam eden projeye 43 veli katılım göstererek 30 farklı kenti öğrencilere tanıttı.
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Envar Koleji Köse’yi ağırladı
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