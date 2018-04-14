Envar Koleji Köse’yi ağırladı

AK Parti Antalya
Milletvekili ve Envar Koleji
velisi Mustafa Köse
, okulda uygulanmakta olan 'Nesilden Nesile Küçük Adımlar' projesi kapsamında 2. sınıf öğrencilerine sunum gerçekleştirdi. Köse, öğrencilere Ankara
'yı, TBMM'nin açılışını bugünkü TBMM'yi ve işleyişini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan edilişini anlatarak öğrencilerin sorularını cevapladı. Envar Koleji'nde 2015-2016 eğitim öğretim yılından bu yana devam eden projeye 43 veli katılım göstererek 30 farklı kenti öğrencilere tanıttı.