Fethiyespor için kader haftası

TFF
2. Lig Beyaz Grup
'ta kümede kalma mücadelesi veren Fethiyespor
, bugün Silivrispor ile deplasmanda karşılaşacak. RAKİP KÜME DÜŞTÜ
3 hafta önce küme düşme hattına geriledikten sonra peş peşe aldığı puanlarla bir anda en yakın rakibine 6 puan fark atan Fethiyespor, ligden düşmesi kesinleşen son sıradaki Silivrispor karşısında 3 puan alıp son 3 haftaya rahat girmek istiyor. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te oynanacak. Fethiyespor maçı kazanması halinde Nazilli ve Karşıyaka puan kaybederse ligde kalmayı garantileyecek.