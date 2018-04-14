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için kader haftası

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Fethiyespor için kader haftası
TFF 2. Lig 'ta kümede kalma mücadelesi veren , bugün Silivrispor ile deplasmanda karşılaşacak.

RAKİP KÜME DÜŞTÜ
3 hafta önce küme düşme hattına geriledikten sonra peş peşe aldığı puanlarla bir anda en yakın rakibine 6 puan fark atan Fethiyespor, ligden düşmesi kesinleşen son sıradaki Silivrispor karşısında 3 puan alıp son 3 haftaya rahat girmek istiyor. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te oynanacak. Fethiyespor maçı kazanması halinde Nazilli ve Karşıyaka puan kaybederse ligde kalmayı garantileyecek.
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Fethiyespor için kader haftası
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