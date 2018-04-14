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İhracatçıların tercihi Bahar

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
İhracatçıların tercihi Bahar
BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde (BAİB) seçim yapıldı. Başkan ile yarışan seçimin galibi oldu. BAİB seçiminde oy kullanma hakkı bulunan bin 450 üyeden 614'ü oy kullandı. 604 oyun geçerli sayıldığı seçimde Hakkı Bahar 312 oy alırken Mustafa Satıcı ise 289 oyda kaldı. 3 kişi ise listelerde değişik isimler üzerinde tercih yaptı.

Tebrikleri kabul etti
Yeni başkan seçilenHakkı Bahar, üyelerin tebriklerini kabul ett. Bahar, "Bundan sonra, sen ben yok biz varız. Vizyon projelerimizi hayata geçirmek için bugünden itibaren düğmeye basacağız. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için elimizi taşın altına koyacağız" diye konuştu.
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İhracatçıların tercihi Bahar
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