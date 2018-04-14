Kepez’de toplu sözleşme imzası

Antalya
'NIN Kepez Belediyesi ile yetkili sendika Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 288 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalandı. İki yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin yevmiyelerine birinci yılın her 6 ayında 9 TL, 2'nci yılın her 6 ayında ise 8.5 TL zam yapıldı.