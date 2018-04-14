Madalyası vücudunda

Antalya
'DA Özel Harekat polisi iki kez gazi olan Erol Ay, "Çok sayıda madalyam var, ama vücudumdaki izler en değerli madalyalarım" dedi. İKİ KEZ GAZİ OLDU
Erol Ay, 2011 yılında Şırnak
'ta Cudi Dağı
'nda arazi arama tarama çalışması sırasında gazi olurken 6 silah arkadaşı şehit oldu. İyileşip görevine dönen ve birkaç kez Suriye'nin Azez bölgesine giden Ay, tayin olduğu Ankara Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir kez daha gazi oldu. Çok sayıda takdir, teşekkür belgesi, plaket, madalyalar alan Erol Ay, evinin bir köşesini bunlara ayırdı. Gazi olduğu için verilen berat ve madalyaların da değerli olduğunu anlatan Gazi Ay, "Ben esas madalyayı terörle mücadele sırasında yaralandığımda vücudumda kalan izlerle aldım. Madalyamı vücudumda taşıyorum. Bacağımdaki izler benim için gurur ve onurdur" dedi.