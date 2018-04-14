Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Madalyası vücudunda

Madalyası vücudunda

Gazi polisin vücudundaki izler, en değerli madalyaları oldu. İki kez gazi olan Erol Ay yeniden göreve döneceği günü bekliyor

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Madalyası vücudunda
Antalya'DA Özel Harekat polisi iki kez gazi olan Erol Ay, "Çok sayıda madalyam var, ama vücudumdaki izler en değerli madalyalarım" dedi.

İKİ KEZ GAZİ OLDU
Erol Ay, 2011 yılında 'ta 'nda arazi arama tarama çalışması sırasında gazi olurken 6 silah arkadaşı şehit oldu. İyileşip görevine dönen ve birkaç kez Suriye'nin Azez bölgesine giden Ay, tayin olduğu Ankara Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir kez daha gazi oldu. Çok sayıda takdir, teşekkür belgesi, plaket, madalyalar alan Erol Ay, evinin bir köşesini bunlara ayırdı. Gazi olduğu için verilen berat ve madalyaların da değerli olduğunu anlatan Gazi Ay, "Ben esas madalyayı terörle mücadele sırasında yaralandığımda vücudumda kalan izlerle aldım. Madalyamı vücudumda taşıyorum. Bacağımdaki izler benim için gurur ve onurdur" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Madalyası vücudunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN