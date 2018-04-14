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Şehrin ortası moloz tarlası

’nın Konuksever Mahallesi hafriyat alanına döndü. Mahalleli toprak ve moloz yığınının kaldırılmasını istiyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Şehrin ortası moloz tarlası
Antalya'NIN Muratpaşa ilçesinde mahalleler moloz yığınları ile dolup taşıyor. Şehrin göbeğinde bulunan Konuksever Mahallesi'ndeki 794 Sokak, hafriyat çöplüğüne dönüştürüldü. Mahalledeki lüks evlerin manzaraları moloz yığınına bakarken, her geçen gün artan yığınlar tepki çekiyor. Konuksever Mahallesi sakinleri, yaptıkları tüm başvurulara rağmen moloz yığınlarının belediye tarafından kaldırılmadığını ileri sürdü. Bazı vatandaşlar ise, moloz yığınlarının üzerine bölgede yol ve kaldırım çalışması yapan belediye ekiplerinin de hafriyatlarını döktüğünü iddia etti. Mahalleli, her gün evlerine gidip gelirken bu manzarayı görmek istemediklerini, görüntünün de 'ya yakışmadığını ifade etti.
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Şehrin ortası moloz tarlası
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