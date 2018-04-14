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Suriye’ye eğitim desteği

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Suriye’ye eğitim desteği
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Vali Münir Karaloğlu himayesinde 2017 yılı mayıs ayında başlattığı 'Kardeşim İçin En az 1 Lira' kampanyası başarıyla sonuçlandı. Fırat Kalkanı bölgesinde okul yaptırılması amacıyla başlatılan kampanya kapsamında lı öğrenciler, ülkelerindeki savaştan dolayı eğitimlerine devam edemeyen kardeşleri için harçlıklarını biriktirdi. Yoğun ilgi gösterilen kampanya sonucunda Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Delha, Cekke ve İhtimlet köylerine 'Antalya Dostluk Okulu' adını taşıyan 2 derslikli 3 adet konteyner okul kısa sürede yapılarak, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

BİSİKLET GÖNDERDİLER
Yine Antalya Valiliği'nin koordinasyonunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde 9 tır kırtasiye, giyim ve donatım malzemeleri yardımı yapıldı. Bu yardımlarda savaşın vermiş olduğu acıları bir nebze hafifletmek için, Antalya'daki birçok öğrencinin oyuncaklarını, bisikletlerini oradaki çocuklar için gönderdikleri görüldü.

MİNİKLER KOMANDO ANDI OKUDU
'NIN Eğirdir ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan asker ve polisler için kermes düzenlendi. Eğirdir Öğrenci Meclisi tarafından düzenlenen kermeste, Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu öğrencileri 'Komando Andı' okudu.
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Suriye’ye eğitim desteği
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