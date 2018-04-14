Yetimhane vasiyeti

Antalya
'nın Afrin şehidi Muhitin Talha Çalışkan
'ın ailesine gönderilen asker valizinden çıkan vasiyeti duygulandırdı. Yetim büyüyen Çalışkan'ın son isteği kendi adını taşıyan bir yetimhane açılması oldu. VALİZİNDEN ÇIKTI
Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın üniformasının da içinde olduğu bavulu Antalya
'ya ulaştı. Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan anne Melek Çalışkan
ve kardeşi Baha, şehidin valizini birlikte açarken gözyaşlarını tutamadı. Şehit Çalışkan
'ın valizinin içindeki eşyaları tek tek çıkartıp koklayan anne, oğlunun askeri üniforması içine sakladığı mektubu okuyunca duygulandı. Şehidin kendi el yazısıyla yazdığı mektubun vasiyetname olduğu ortaya çıktı. BABA HASRETİYLE BÜYÜDÜ
Şehidin bir kitapta toplanmasını istediği şiirleri arasında babasına duyduğu hasreti anlattığı 12 kıtalık bir şiir de yer alıyor. Oğlunun baba hasretiyle büyüdüğünü anlatan Melek Çalışkan, "Eşimi 2011 yılında kalbe giden damarların patlaması nedeniyle kaybettik. Oğlum babasını çok seviyordu. Babasına hasretini dile getiren şiirler yazdığını biliyordum. Bu şiiri de okuyunca çok duygulandım" dedi. Anne Çalışkan, "Oğlumun kokusu sinmiş üniforması geldi. İçinde bir de kendi el yazısıyla hazırlanmış vasiyetname çıktı. Oğlum yetim büyüdü. Biz devletimizden bu vasiyetin yerine getirilmesini istiyoruz" diye konuştu. Ailenin durumu Antalya'daki askeri yetkililerle ilettiği ve yazının şehide ait olup olmadığıyla ilgili inceleme yapılacağının bildirildiği kaydedildi. BENİM İÇİN TESELLİ
Talha Çalışkan'ın vasiyetinde TSK'nın eğitim masraflarını üstlenmesini istediği kardeşi Baha da vasiyeti görünce duygulandı. Ağabeyinin 15 günlük izin dönüşü şehit düştüğünü anlatan Çalışkan, "Döndükten 5 gün sonra şehadet haberi geldi. O 15 günü birlikte geçirmemiz en büyük tesellim oldu" dedi. İŞTE O VASİYET NOTU
Şehit Çalışkan'ın kendi el yazısı ile yazdığı vasiyetnamede şu ifadeler yer alıyor: "Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'dan gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin Vasiyetname olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarının TSK'nın karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim"