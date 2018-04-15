Bağışçılara özel ödül

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağış yapan 7 kişi berat ve bronz madalya ile ödüllendirildi. Vakfın Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Refik Özdemir, vakfa bağış yapan vatandaşlara ödüllerini Alanya Belediye Meclis Salonu'nda törenle takdim etti.

VAKFA DESTEK ÇAĞRISI

Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Yavuz Erek, AHEP Rektörü Mehmet Durdu Öner ve şehit aileleri katıldı.