Gündem arabuluculuk

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Yörük Sanayici İş Adamları Derneği'nin (YÖRSİ- AD) konuğu oldu. Toplantıya, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bahattin Bayraktar, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hukuk Fakültesi Dekanı Mehmet Altunkaya da katıldı. Öztatar, 1 Ocak 2018'den itibaren işçi ve işveren uyuşmazlıklarında dava açmak isteyen tarafın öncelikle arabuluculuk yoluna gitmesi gerektiğini belirterek, "Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız posta gideri ve bilirkişi gibi tüm masraflardan ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz" ifadelerini kullandı. YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, Öztatar'a Yörüklerin simgesi kefiyeden sundu.

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