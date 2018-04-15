Kentin yangın karnesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Antalya'nın yangın karnesini çıkardı. 2017 yılında müdahale edilen 7 bin 403 yangının nedenleri, yangın türü, yanma derecesi ve yangın yerinin inşa malzemesine göre sınıflandıran yangın karnesinde şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

EN BÜYÜK ETKEN SİGARA

Yangınların çıkış nedenlerinde ilk sırada 2 bin 231 ile sigara ve kibrit kaynaklı yangınlar yer aldı. Antalya'da 2017'de her 100 evden 30'u sigara ve kibrit nedeniyle alevlere teslim oldu. İkinci sırada ise 775 ile elektrik kontağı kaynaklı yangınlar dikkat çekti. Bu durum tesisatlara önem verilmediğini gündeme getirdi.

SABOTAJ VE 6 ÖLÜM

Yangınların 212'sinin baca tutuşması, 117'sinin de soba kaynaklı yaygın olduğu vurgulandı. Antalya'da dikkat çeken önemli bir konusu da 56 yangının sabotaj kaynaklı olması. Verilere göre, yangınların 2 bin 278'i başlangıç aşamasında söndürülerek zarara neden olmadan atlatıldı. Kısmen zarar görülen yangınların sayısı ise 4 bin 423 olurken 702 olay ise tamamen alevlere teslim oldu. En üzücü olanı ise 6 kişinin hayatını kaybetmesi oldu. Bu kayıpların 4'ü evde çıkan yangınlarda yaşandı.

9 DAKİKA 30 SANİYE

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yangınlara müdahale hızını Antalya'nın 19 ilçesinde de 9 dakika 30 saniyenin altına düşürdüklerini söyledi. Erken müdahale ile yangınlarda olası zararları azalttıklarını vurgulayan Kısa, "Sadece yangınlarla değil, arama kurtarma faaliyetlerinde de görevliyiz. Trafik kazasından, intihara teşebbüse kadar yılda 10 binin üzerinde vakaya müdahale ediyoruz" dedi.