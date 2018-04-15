Sağlıklı beslenme eğitimi

Uzun bir süre yoga terapisti olarak çalıştıktan sonra New York'ta Hippocrates Sağlık Enstitüsü Sağlık ve Beslenme Eğitmeni Programı'nı tamamlayarak rawfood (çiğ beslenme) eğitmenliği ve şefliği yapmaya başlayan Elçin Oflaz, Antalya'da çiğ ve bitkisel beslenmeyi merak eden sağlıklı beslenme tut- kunlarıyla buluşuyor. Şirinyalı Mahallesi'ndeki Ch'i Fine Food Atelier'de 22 Nisan Pazar günü saat 11.00'de başlayacak yoğunlaştırılmış atölye çalışması ve 7 saat sürecek eğitimlerde çiğ beslenme nedir, juicing (meyve-sebze suyu), çiğ ve bitkisel kahvaltılıklar, pişirme sitilleri, atıştırmalık, ana yemek ve tatlılar ile besin takviyeleri başlıkları yer alacak. Eğitimlerde tok tutan smoothie, granola bar yapımı ve keten tohumundan sebzeli kraker gibi son trend tarifler var.

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