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Tütüncü’den portakal suyu

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Tütüncü’den portakal suyu

Antalya'nın Kepez Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği 'Portakal Çiçeği Günleri' yoğun ziyaretçi katılımıyla devam ediyor. Dokumapark alanında 50 ton narenciye kullanılarak, Hadrian Kapısı, Saat Kulesi ve Yivli Minare gibi önemli eserlerin minyatürü, bin 71 metrekare büyüklüğünde halı, nostaljik araba ve Teddy Bear gibi eserler yapıldı. Etkinlik alanı her gün lıların yoğun ilgisini çekti.

TÜTÜNCÜ'NÜN ELİNDEN
Antalya'nın değeri olan portakala dikkat çeken etkinlikte kullanılan portakallar ise ziyan edilmeyerek suyu sıkılıyor ve ziyaretçilere ikram ediliyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de etkinliğe katılmak için Dokumapark'a gelen ziyaretçilere, taze sıkılmış portakal suyu ikram etti. 'Portakal Çiçeği Günleri' yarın sona erecek.

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Tütüncü’den portakal suyu
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