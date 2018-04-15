Yeni bir şehir doğuyor

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü olan Sur Yapı Antalya Projesi'nde 2019'da teslimi gerçekleşecek 6 bin 417 konutun yapımı hızla devam ediyor. 23 kule vinçin aynı anda çalıştığı projede bin 200 işçi de 93 adet bloğun inşasını gerçekleştiriyor. Projenin 6 bin 417 konutluk ilk etabının teslimatları 2019'da olacak.

TESLİMAT 2019'DA

60 binin üzerinde ön talep alan projede, satışı öne alınan diğer etapların da inşasına başlanmasıyla yıllık 5 bin kişilik istihdamın ve yılda 1 milyar lira olmak üzere 8 milyar liralık yatırım değerinin elde edileceğini söyleyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Projenin 6 bin 417 konutluk ilk etabının teslimatları 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 315 bin 866 metreküp hafriyat çıkarıldı. Hafriyat taşınması için yaklaşık 27 bin kamyon seferi yapıldı" diye konuştu. Elmas, proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin bölgede yaşayacağını sözlerine ekledi.