Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya'da uyuşturucu taciri otel odasına yapılan baskınla yakalandı

'da taciri otel odasına yapılan baskınla yakalandı

’nın Alanya ilçesinde polisin bir apart otele düzenlendiği baskında satışı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 16:04
Antalya'da uyuşturucu taciri otel odasına yapılan baskınla yakalandı
Alanya'da satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüpheli Rıdvan S.'nin (28) Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apart otelde kaldığı odaya dün gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskında Rıdvan S. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise 60 gram esrar, esrar satışında kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 14 bin 230 lira ile 20 euro para ele geçirilirdi. Gözaltına alınan Rıdvan S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da uyuşturucu taciri otel odasına yapılan baskınla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN