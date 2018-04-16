Arıların cadde istilası

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde kovanlarından firar ederek bir cadde üzerinde bulunan turunç ağacına oğul atan kraliçe arı, binlerce bal arısı ile birlikte uçmaya başlayınca vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Arıcılıkla ilgilenen bir vatandaşın, arıları turunç ağacından indirerek ağacın altına koyduğu bir karton kolide toplamaya başlamasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Hem vatandaşın hem de çocuğun özel giysi olmadan arılara tehlikeli müdahalesi, şans eseri kazasız olarak gerçekleşti.