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Bağımlılık komisyonu toplandı

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Bağımlılık komisyonu toplandı
TBMM'DEKİ 4 siyasi partinin oybirliği ile kurulan Madde Bağımlığı Araştırma Komisyonu, Antalya'da buluştu. 'nin Eğitim Salonu'ndaki toplantıya Komisyon Başkanı Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Antalya Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

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Komisyon başkanı Yılmaz Tezcan, "Doğal uyuşturucuların yüzde 90'dan fazlası Afganistan'da üretiliyor. Batıya genelde Türkiye üzerinden geçiyor" dedi. Yılmaz Tezcan, "Arz ve talebin önlenmesi konusunda başarıya ulaşırsak uyuşturucu maddenin önüne geçmiş oluruz" ifadelerini kullandı. Toplantıda kamu yöneticileri, uyuşturucu madde konularında yaptıkları çalışmaları ve beklentilerini komisyona aktardı.
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Bağımlılık komisyonu toplandı
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