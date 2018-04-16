EXPO, AR-GE merkezi olsun

Antalya
Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu, EXPO 2016 alanının geleceğiyle ilgili önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı. Raporda 'tarım ve peyzaj' alanında faaliyet gösterecek bir AR-GE merkezi ön plana çıktı. Kent Konseyi Genel Sekreteri Semanur Kurt, alanın EXPO temasına uygun olarak tarımı teşvik edici çalışmalar sunması gerektiğinin altını çizdi. Kurt, "Fikrimiz, AR-GE çalışmalarının yapılacağı uluslararası uygulamalı akademik eğitim ve araştırma merkezi olması yönündedir" diye konuştu. CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son Antalya
mitinginde, "Bakanlık ve büyükşehir belediyemiz müşterek bir çalışmayla adım atacağız. Farklı işlev ya da işlevler kazandırılmak suretiyle EXPO alanının inşallah Antalya'mıza ve ülkemize daha nice farklı hizmetler vermesini temin edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.