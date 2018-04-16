Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > EXPO, AR-GE merkezi olsun

EXPO, AR-GE merkezi olsun

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
EXPO, AR-GE merkezi olsun
Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu, EXPO 2016 alanının geleceğiyle ilgili önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı. Raporda 'tarım ve peyzaj' alanında faaliyet gösterecek bir AR-GE merkezi ön plana çıktı. Kent Konseyi Genel Sekreteri Semanur Kurt, alanın EXPO temasına uygun olarak tarımı teşvik edici çalışmalar sunması gerektiğinin altını çizdi. Kurt, "Fikrimiz, AR-GE çalışmalarının yapılacağı uluslararası uygulamalı akademik eğitim ve araştırma merkezi olması yönündedir" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son mitinginde, "Bakanlık ve büyükşehir belediyemiz müşterek bir çalışmayla adım atacağız. Farklı işlev ya da işlevler kazandırılmak suretiyle EXPO alanının inşallah Antalya'mıza ve ülkemize daha nice farklı hizmetler vermesini temin edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
EXPO, AR-GE merkezi olsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN