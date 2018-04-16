Fethiyespor fişi çekti

TFF 2. Lig Beyaz Grup
'ta bu sezon sıkıntılı haftalar geçiren Fethiyespor, Silivri deplasmanından aldığı 3 puanla ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında ilk yarıda 0-0'a razı olan lacivert beyazlılar 52'nci dakikada Üstün Bilgi ve 66'ncı dakikada Anıl Taşdemir
'i golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla grupta Silivrispor'dan sonra Karşıyaka da 3'üncü lige düştü. Fethiyespor'un düşmesi için kalan 3 maçını da kaybetmesi, Nazillispor'un ise kalan 3 maçı da kazanıp aradaki 14 gol averajını da kapatması gerekiyor.