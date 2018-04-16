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Güzelliğin ilk kalp atışları

’da güzelliğine düşkün kadınlar, Sephora’da buluşuyor. ‘Güzelliğin Kalp Atışları’ sloganı ile açılan mağaza ilgi görüyor

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Güzelliğin ilk kalp atışları
Güzelliğine ve bakımlarına düşkün kadınların uğrak noktası Sephora Mağazası'nın, Antalya'daki ilk şubesi TerraCity AVM'de açıldı. 'Güzelliğin Kalp Atışı' sloganı eşleğinde açılışı yapılan Sephora'da, cilt bakımından makyaja, banyo malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürün ve markaya bir arada ulaşmak mümkün. Açılışta, kaş uzmanı Özlem Özdem, kaş trendleri üzerine meraklılarıyla sohbet gerçekleştirdi. Ulusal makyaj artisti ve Avrupa pro-team üyesi Murat Bekler'in yaptığı uygulamalar ise güzellik tutkunlarını büyüledi.
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Güzelliğin ilk kalp atışları
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