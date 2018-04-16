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İş verdi parasını kaptırdı

Kemer’de bir restoran sahibi işe aldığı sabıkalı şahıs tarafından soyuldu. İçinde 65 bin lira olan kasayı çalan hırsız kayıplara karıştı

Giriş Tarihi: 16.4.2018
İş verdi parasını kaptırdı
Antalya'NIN Kemer ilçesinde restoran sahibi 'ın (40) iş yerinde, içinde 65 bin lira bulunan çelik kasa çalındı. Güvenlik kameralarının kayıtları incelendiğinde hırsızın, olaydan 3 gün önce garson olarak işe başlayan B.İ. (26) olduğu anlaşıldı. Restoranın işletmecisi Necmi Atalay, 13 Nisan sabahı iş yerini açmaya geldiğinde kasanın yerinde olmadığını fark etti. Atalay'ın ihbarı üzerine gelen polis, iş yerinde ve güvenlik kameralarında inceleme yaptı. İnceleme sonucunda hırsızlığı gerçekleştirenin, Necmi Atalay'ın olaydan 3 gün önce işe aldığı ve kendisini başka bir isimle tanıtan garson olduğu anlaşıldı.

SABIKALI ÇIKTI
Polis, gerçek kimliği B.İ. (26) olduğu belirlenen hırsızın, çok sayıda suçtan sabıkası olduğunu tespit etti. Şüphelinin kasayı çalarken yardım aldığı öne sürülen taksici gözaltına alındı. Çalınan kasa içi boşaltılmış halde 'da bulundu. Kasa işletme sahibine teslim edilirken, içindeki yaklaşık 65 bin TL ve işletmeye ait evrakı alıp kayıplara karışan İ.B. ise aranıyor.
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İş verdi parasını kaptırdı
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