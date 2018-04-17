Büyükşehir şifa dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Antalyalıların yaşam kalitesini yükseltmek için önemli sağlık hizmetleri gerçekleştiriyor. Evde Bakım, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra en ücra mahallelerde verilen muayene ve hemşirelik hizmetleri ile vatandaşın derdine derman olunuyor.

EVDE 3 BİN 362 HASTA

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından 2005 yılında başlatılan Evde Bakım Hizmeti, zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Ekipler, 2014 yılından bu yana 3 bin 362 hastaya evde sağlık hizmeti verdi. 2 bin hastanın diş tedavisi, 9 bin 500 hastaya ambulans hizmeti sağlandı. Yatalak hastalar için hasta bezi yardımı yapıldı. 'Hasta az' diye atıl durumda kalan sağlık ocaklarını devralarak hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş Köprülü, İbradı Ormana ve Kaş Sütleğen mahallelerindeki sağlık ocaklarında, 4 yılda 36 bin 921 vatandaşa doktor muayenesi ve hemşirelik hizmeti verdi.

ÇOCUKLAR ARTIK GÜLÜMSÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kepez Habibler Mahallesi'nde bulunan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 5-14 yaş arası çocukların diş tedavisi ücretsiz yapılıyor. Çocukları gülümseten merkezde son 4 yılda 90 bin 831 çocuğun diş muayenesi ve tedavisi gerçekleştirildi. Toplam 761 okul ziyaret edilerek yaklaşık 73 bin 958 çocuğa diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitim sonunda çocuklara toplam 83 bin 571 adet diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.