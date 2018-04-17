Hurdacılara polis denetimi yapıldı

Antalya'da hurda malzeme taşıyan araçlara ve kişilere yönelik denetim yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri hurda malzeme toplayan araç ve kişilere yönelik değişik saatlerde denetim uygulaması yaptı. Denetimlerde, 290 kişinin sorgulaması yapılırken, 77'sinin çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. 148 aracın sorgulaması yapılarak kontrol edildi, 41 araca trafik yönünden toplamda 9 bin 842 TL para cezası uygulandı. 1 araç içerisinden ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 adet dolu fişek ele geçirilirken, çalıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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