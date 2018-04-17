Isparta CHP’de oy kavgası istifa getirdi

Isparta CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü'nün MHP'li Belediye Başkanı'na, "Ben de size oy vermiştim" demesiyle başlayan tartışma istifaya yol açtı. Dönemin belediye bakan adayı Lütfü Çakmakçı, Kürkçü'ye yaptığı istifaya çağrısına cevap alamayınca kendisi istifa etti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den aday olan eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı, İl Başkanı Ahmet Kürkçü'nün, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı destekledikleri yönündeki sözlerine tepki göstermişti. Çakmakçı "Bu olay bir parti disiplin suçudur. Partimize ihanet edenleri açıklamaya davet ediyorum" demişti.

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Çağrısına cevap bulamayan Lütfü Çakmakçı, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Çakmakçı, "Arkadaşlarımın önünü açmak ve problem yaratmamak için istifa ediyorum. Ortak hareket etmek için aynı şeyleri düşünmek lazım. Aynı şeyleri düşünmüyorsa birinin ortadan çekilmesi lazım" dedi.