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Kepez’de şölen başlıyor

Kepez Belediyesi, SABAH ’in medya sponsoru olduğu futbol şölenine hazırlanıyor. Sporun ve eğlencenin bir arada olacağı turnuva bugün başlıyor

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Kepez’de şölen başlıyor

Kepez'in Yıldızları spor ve eğitim projesi ile adından söz ettiren Kepez Belediyesi, yetenek taramalarının ardından yeni yetenekler keşfetmek için 350 takımın katılacağı dev futbol şölene hazır. SABAH 'in medya sponsorluğunda Kepez'deki ilköğretim okullarında yapılan yetenek taramalarında Kepez Belediyesi'nin kurduğu 4 kulübün alt yapısına kazandırılan yüzlerce çocuğun yanı sıra, okullardaki yetenekli çocukları keşfetmek amacı ile Kepez'in Yıldızları Futbol Turnuvası düzenlenecek.

GENÇLERİN ÖNÜ AÇILIYOR
Turnuva sayesinde binlerce çocuk yeşil sahalarla tanışıp, resmi müsabakalarda oynama imkânı bulacak. Uluslararası standartlardaki tesislerde yapılacak olan müsabakalarda 100'e yakın antrenör ve personel çalışacak. Hummalı bir çalışma içerisine giren Kepez Belediyesi, bugün Hasan Doğan Stadyumu'nda Kepez'in gençlerini sporla buluşturacak.

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Kepez’de şölen başlıyor
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