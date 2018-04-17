Kepez’de şölen başlıyor

Kepez'in Yıldızları spor ve eğitim projesi ile adından söz ettiren Kepez Belediyesi, yetenek taramalarının ardından yeni yetenekler keşfetmek için 350 takımın katılacağı dev futbol şölene hazır. SABAH Akdeniz'in medya sponsorluğunda Kepez'deki ilköğretim okullarında yapılan yetenek taramalarında Kepez Belediyesi'nin kurduğu 4 kulübün alt yapısına kazandırılan yüzlerce çocuğun yanı sıra, okullardaki yetenekli çocukları keşfetmek amacı ile Kepez'in Yıldızları Futbol Turnuvası düzenlenecek.

GENÇLERİN ÖNÜ AÇILIYOR

Turnuva sayesinde binlerce çocuk yeşil sahalarla tanışıp, resmi müsabakalarda oynama imkânı bulacak. Uluslararası standartlardaki tesislerde yapılacak olan müsabakalarda 100'e yakın antrenör ve personel çalışacak. Hummalı bir çalışma içerisine giren Kepez Belediyesi, bugün Hasan Doğan Stadyumu'nda Kepez'in gençlerini sporla buluşturacak.