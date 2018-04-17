Okul yararına kermes düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Nif İlkokulu-Ortaokulu Okul Aile Birliği ve okul yönetiminin birlikte düzenlediği dayanışma kermesine yoğun ilgi oldu. Kermese Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de katılarak destek verdi. Kermeste veliler ve öğretmenlerin evde yapıp getirdiği pasta, börek, sarma ve el işi eşyalarının yanı sıra alana kurulan ve kadınların pişirdiği gözlemeler satışa sunuldu. Oldukça makul fiyata satılan ürünler vatandaşlar tarafından kısa sürede kapışıldı. Kermeste elde edilen gelirin okulun ihtiyaçları için harcanılacağı öğrenildi.

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