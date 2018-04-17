Ölümden döndüler

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletin kamyonetle çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Gödene Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Özbek'in (23) kullandığı 07 VKE 04 plakalı motosikletle Serhat Özer'in kullandığı 07 VGD 67 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, başında kask bulunmayan Mehmet Ali Özbek ile arkasında oturan Mücahit Karakuş (23) yaralandı. Sağlık ekipleri durumu ağır olan Mehmet Ali Özbek'i özel bir hastaneye, Mücahit Karakuş'u ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kamyonet sürücüsü Serhat Özer ise ifadesi alınmak üzere Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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